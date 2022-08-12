مايان السيد مرحة وإطلالة صيفية لنرمين الفقي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

تارا عماد

أطلت الفنانة تارا عماد على جمهورها ومتابعيها أثناء قضاءها نزهتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها صورًا لأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

روجينا

أطلت الفنانة روجينا رفقة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وابنتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

درة زروق

خطفت الفنانة درة زروق أنظار جمهورها ومتابعيها بإطلالتها الأنيقة وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

حسين الجسمي

شارك الفنان حسين الجسمي جمهوره ومتابعيه صور أثناء رحلته في عمان، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ريم سامي

أطلت الفنان ريم سامي على جمهورها ومتابعيها بإطلالة صيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

صبا مبارك

خطفت الفنانة صبا مبارك أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ارتدت الملابس الكاجوال، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صور من نزهتها الصيفية على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها أثناء قضاءها نزهتها الصيفية في أمريكا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ميرهان حسين

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار بإطلالتها الصيفية وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".