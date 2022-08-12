كلمات نور الشريف الأخيرة.. هل كان يعلم بإصابته بسرطان الرئة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

7 أعوام مرت على رحيله، لكنه لم يغب فيها أبدًا عن ذاكرة جمهوره، من أحبوه وتعلقوا بأعماله السينمائية والتليفزيونية على مدار سنوات عطائه التي تجاوزت الخمسين عامًا، إذ جاءت بداياته في النصف الأول من الستينيات، ورحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015، بعد صراع مع المرض، هو محمد جابر الشهير بـ نور الشريف.

وفي حوار سابق لـ"الخليج 365" مع مدير أعماله وأحد المقربين له لسنوات طويلة نور عزت، أكد أنهم حاولوا إخفاء حقيقة مرضه عنه، لكنه شعر بالأمر، لافتا إلى أن فترة المرض لم تستغرق أكثر من سنة، مضيفا "كنا انتهينا من تصوير مسلسل خلف الله، وقررنا السفر إلى لندن لإجراء عملية صغيرة في رجله، وفي الوقت الذي كان يخضع فيه لبعض التحاليل وجدناه يقول إنه لا يستطيع أن يتنفس، فأجرينا أشعة لنكتشف السبب".

وأوضح عزت أن الفنان الراحل كان سليمًا وقت تصويره مسلسل "خلف الله"، ولم تكن رحلته مع المرض قد بدأت بعد، مضيفا "فترة مرضه كانت مع تصوير فيلم (بتوقيت القاهرة)، كان المرض واضح عليه، وكنا نسافر في رحلات علاج، وفي رحلة العلاج الأولى لم يكن يعرف الأطباء أنه مُصاب بسرطان الرئة".

وكشف عن آخر كلمات سمعها من نور: "أصعب حاجة قالهالي: يا نور أنا تعبت من التعب"، واختتم عزت حديثه مع "الخليج 365" مشددًا على أن هذه الجملة كانت تصيب المحيطين به بالوجع.

نور الشريف أحد أبرز نجوم الفن في الوطن العربي، قدم عشرات الأفلام المهمة، وساهم في تقديم المواهب الشابة، بمنحهم فرص المشاركة في أعمال من بطولته، وكذلك بإنتاجه أفلام يخرجها وجوه جديدة، أو يكون كتابها من أصحاب التجارب الأولى.

من أشهر أفلام نور الشريف: "المطارد"، "حبيبي دائما"، "ضربة شمس"، "العار"، "غريب في بيتي"، "الوحل"، "الصعاليك"، "حدوتة مصرية"، "بريق عينيك"، "أهل القمة"، "الشيطان يعظ".