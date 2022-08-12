شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل رابيو لليونايتد...يعني إنضمام نجم وسط باريس سان جيرمان ليوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن إقتراب رحيل النجم الفرنسي أدريان رابيو، يأتي ذلك بعد الإتفاق شبه النهائي بين مسئولي اليونايتد مع مسئولي يوفينتوس حول إنهاء الصفقة مطلع الأسبوع القادم، فى الوقت التي ترغب الجماهير الإيطالية في التخلص من اللاعب.

ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة بقرابة 15مليون يورو، حيث أن الفريق الإنجليزي يسعي لإيجاد البديل الجيد، والذي يعوض رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا لنظيره الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



فابريزو رومانو يوضح حقيقة إقتراب باريديس من الكاليتشو

وأكد الصحفي "فابريزو رومانو "المتخصص فى سوق الإنتقالات، عن إقتراب النجم الأرجنتيني ليناردو باريديس نجم وسط باريس سان جيرمان من الإنتقال ليوفينتوس الإيطالي خلال المريكاتو الصيفي الحالي، بعد فترة كبيرة من المفاوضات.

وأضاف أن الإتفاق بين اللاعب ومسئولي النادي الإيطالي حول قيمة التعاقد قد تم بالفعل، وأن المفاوضات بين مسئولي الفريقين ما زالت جارية من أجل حسمها خلال الفترة القادمة.



سبب تأخر إنتقال باريديس فى الفترة الماضية!

ويعد السبب الرئيسي وراء تأخر الصفقة بشكل كبير، أن مسئولي الفريق الباريسي كانوا يرغبون فى خروج اللاعب الأرجنتيني عن طريق الإعارة خلال الفترة الماضية، فى المقابل صمم النادي الإيطالي على ضم اللاعب بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن الأقرب خروج اللاعب عن الفريق الباريسي بشكل نهائي، بعد ضغط من مسئولي الفريق الإيطالي، لا سيما أن الفريق يخطط للتخلص من رابيو وآرثر معًا هذا الصيف.