شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة كبيرة في شباك التذاكر .. حصد 200 مليون جنيه منذ عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دور العرض المصرية صحوة كبيرة على مستوى الأفلام التي عرضت في الفترة الماضية، وتحديداً مع انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي والذي استقبلت فيه السينمات 3 أفلام هم "كيرة والجن" و"بحبك" و"عمهم"، ولحق بهم مؤخراً فيلم "تسليم أهالى"، وعلى مدار الستة أسابيع الماضية حصد شباك التذاكر إيرادات اقتربت من 200 مليون جنيه حتى الآن.

وتصدر المشهد فيلم "كيرة والجن" الذى حصد 102 مليون جنيه خلال 6 أسابيع عرض، حيث انطلق في دور العرض يوم 30 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويتبقى له 3 مليون جنيه فقط ويصبح الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية متخطياً "الفيل الأزرق 2" صاحب الرقم القياسى، والذى حقق 104 مليون جنيه عام 2019.



كيرة والجن

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب، ويرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي.

وحقق فيلم بحبك" للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت 46 مليون و800 ألف جنيه خلال 5 أسابيع عرض، حيث انطلق بوم 7 يوليو الماضى، ويشهد الفيلم أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.



بحبك

أما فيلم "عمهم" فوصلت ايراداته إلى أكثر من 42 مليون جنيه خلال 5 أسابيع عرض، لتكون الإيرادات الأعلى لمحمد إمام في مشواره السينمائى، والعمل يشارك في بطولته، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.



عمهم

وبالنسبة للفيلم الرابع المعروض حالياً وهو "تسليم أهالى" فوصلت إيراداته إلى 8 ملايين و150 ألف جنيه في أسبوعه الأول بدور العرض، إذ انطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضى الموافق 3 أغسطس، وتخوض به دنيا سمير غانم أولى بطولاتها المطلقة في السينما بعد عدة بطولات في الدراما التليفزيونية.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.