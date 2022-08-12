شكرا لقرائتكم خبر عن زوج الراحلة رجاء حسين: قيمة كبيرة ومشوار من العطاء وأدوارها ذات رسائل هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سيف عبدالرحمن، زوج الفنانة الراحلة، رجاء حسين، إن الراحلة لها مشوار فني ومسيرة عطاء فنية استمرت لمدة 60 عامًا، موضحًا أنها قدمت عدد من الأعمال الفنية ذات قيمة كبيرة ولها رسائل اجتماعية.

وقال عبدالرجمن، خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامية شافكي المنيري، مقدمة برنامج التاسعة المذاع عبر القناة المصرية الأولى، أن المخرج الكبير يوسف شاهين كان متمسكًا بالراحلة في أعماله، نظرًا لما تمثله من قيمة كبيرة تضيف للأعمال الفنية، بالإضافة إلى عملها بكل جهد وأداء مميز.

وأردف زوج الراحلة رجاء حسين، من أفضل الأعمال المقربة إلى قلب الراحلة كان مسلسل شهد والدموع الذي جسدت فيه دور الست إحسان، مشيرًا إلى أن هذا الدور كان يمثل للجميع أهمية كونه قريبًا للقلوب ويجسد دور سيدة مصرية في كل البيوت المصرية.

وكانت رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة رجاء حسين عن عمر يناهز 83 عاماً، بعد تاريخ حافل من الأعمال الفنية قدمتها على مدار مشوارها الفني الذي تخطى 60 عاما، وشيعت جنازتها في التاسع من أغسطس الجاري، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور زوجها السابق الفنان سيف عبد الرحمن وابنتها أمل ونقيب الممثلين أشرف زكى وعدد من الأقارب والأصدقاء، وتم دفن جثمانها بمقابر الأسرة في أكتوبر.

وعانت الفنانة رجاء حسين تعاني قبل وفاتها من مشاكل صحية في الكبد، وخضعت في الآونة الأخيرة لعملية جراحية في المعدة، وعانت أيضا من مشاكل في المعدة، وارتفاع في إنزيمات الكبد، ممّا استدعى في الآونة الأخيرة لنقلها لأحد المستشفيات في مدينة القاهرة، إلا أنّها لم تلبث، أن فارقت الحياة