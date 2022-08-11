شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش ينتهى من تسجيل ديو جديد مع فريق شارموفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مغنى المهرجانات حسن شاكوش، من تسجيل أحدث أغانيه التي يشاركه فيها الغناء فريق شارموفرز والأغنية من كلمات أحمد بهاء وتوزيع سارى، وأشار شاكوش لليوم السابع أنه قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج هادى الباجورى وسوف يقوم بطرحها بكافة المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بعد الانتهاء من المونتاج فورا وأضاف شاكوش انه متعاقد خلال الفترة الحالية بعدد من الحفلات منها بمدينة العلمين الجديدة وخارج مصر

شاكوش

يذكر أن شاكوش قام بالاعتذار لصناع أغنية "حاجة مستخبية"، والنجم محمد حماقى، بعد الأزمة التى أثيرت مؤخرًا حول لحن الأغنية، وكتب حسن شاكوش، في تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "أنا طالع عشان اعتذر وأتاسف لأخويا وصديقى الملحن العبقرى مدين.. أنا كنت فاهم غلط واتضحلى الحقيقة إن لحن أغنية (حاجة مستخبية) اللى من إبداعه فعلا مش زى ما كنت معتقد".

وأضاف: "عشان كدة كان لازم أطلع وأدى الحقوق لأصحابها واعتذر عن اللى صدر منى.. شكرا ليكم وأتمنى محدش يزعل منى سواء الأستاذ محمد عاطف الشاعر الكبير أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم أو الفنان الكبير محمد حماقى".