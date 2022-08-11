شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تضع مولودها الثانى "مسك".. وتعلق: نورتى الدنيا يا ست الهوانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ويزو بقدوم مولودتها الثانية وأطلقت عليها "مسك"، وكتبت ويزو قائلة: "الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا نورت الدنيا ست الهوانم الطفلة الآنسة الدكتورة المهندسة الكابتن المحامية المستشارة السفيرة حضرة الملازم اللى ربنا يكتبهولها وتطلعه إن شاء الله مسك شريف حسني".



ويزو

وأضافت ويزو: "اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لأبيها وأمها وبارك يارب فيها واطرح لنا فيها البركة هى وإسماعيل اللهم آمين، جاية فى عز الحر ربنا يعدى الفتره دى على خير ياست البنات".

وكانت الفنانة ويزو، قالت فى لقاء تليفزيونى، إنها فكرت فى التمثيل خلال دراستها فى الجامعة، موضحة أن والدتها كانت تدعمها من أجل أن تحصل على مجموع مرتفع، وكانت تطالبها دائما بالحصول على مجموع كبير فى الثانوية.

وأضافت الفنانة ويزو، أنها اكتشفت أن كلية التربية تعطى 13 مادة فى التيرم ولم تستطع تحمل ذلك كثيرا، متابعة: "وأنا بتمشى وجدت كشك وطلاب يمثلون وعرفت أن هذا فريق التمثيل وكانوا يأكلون فكان مدخل التعرف عليهم هو الأكل".