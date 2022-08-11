"حضنته زي مايكون أبويا".. ناقدة تعلق على تصريحات فتاة حفل كاظم الساهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علقت الناقدة ماجدة خير الله على تصريحات الفتاة التي احتضنت كاظم الساهر على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت ماجدة خير الله: "عاملين حديث مع البنت اللي هجمت على كاظم الساهر وهو بيغني على المسرح، فقالت أنا حضنته زي ما يكون أبويا، طب وهو فيه بنت تخض أبوها الخضة دي؟".

يذكر أن معجبة اقتحمت مسرح حفل الفنان العراقي كاظم الساهر، بدار الأوبرا المصرية، واحتضنته من ظهره، قبل أن تطلب أن تلتقط صورة معه، وبالفعل لبى طلبها ورفض أن يتدخل الأمن، وأوصلها بنفسه إلى السلم للنزول من على المسرح.