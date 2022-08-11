فيفي عبده بـ"إسدال الصلاة ونضارة شمس" داخل البحر في الساحل الشمالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة فيفي عبده، بـ"إسدال الصلاة ونضارة شمس" داخل البحر، خلال استمتاعها بإجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشرت فيفي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول يوم أنزل البحر وآخر يوم أنزل البحر.. اعتبروني عيلة وغلطت لا فيه بدري ولا متأخر في الساحل بس كان لازم أخد السبع موجات.. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله".

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "شغل عالي" الذي عرض في دراما رمضان الماضي 2021.

مسلسل "شغل عالي" بطولة: شيرين رضا ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.