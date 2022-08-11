"يا خليل قول إنه كذب".. وفاة فنان شاب تصدم أصدقائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

انتابت حالة من الصدمة أصدقاء الفنان الشاب خليل الدمس، إثر وفاته اليوم الخميس 11 أغسطس 2022.

وعبر بعض أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني عن صدمتهم، وكتبت ندى نبيل: "حبيبي، قلبي هيقف مش مصدقة أنت مشيت يا واد يا خليل ياواد قول إنه كذب".

وكتب عبد الرحمن سليمان: "وجعتني يا خليل وهتوحشني ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك، أنا مش مستوعب والله حتى وأنا بكتب مش عارف بكتب ايه، أطيب وأفضل وأنضف إنسان ممكن تقابله وتعرفه، ادعوا لخليل بالرحمة، مفيش غير الدعاء دلوقتي".

وكتب زياد هشام أحد أصدقاء الدراسة للفنان خليل الدمس: "لا إله إلا الله، أنا مش مصدق بجد، اللهم لا اعتراض، البقاء لله، الله يرحمه، ويغفر له ويعف عنه، صاحبي من ابتدائي وأخويا الكبير أنا مش مستوعب، ادعوله بالرحمة".

ونشر "زياد" صورة تجمعه بالفنان خليل الدمس في نادي الجزيرة عام 2015: وكتب: "الصورة دي من 2015 كنا في نادي الجزيرة، خليل صاحبي وأخويا، مش مستوعب ولا مصدق ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر قلوبنا".

يذكر أن الفنان الشاب خليل الدمس دخل العناية المركزة منذ أيام.