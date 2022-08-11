تلتقي بنجمة كبيرة قريبا.. حورية فرغلي تعلن عن مفاجأة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت الفنانة حورية فرغلي أنها اشتاقت للتمثيل، ولم تعتاد على أن تظل فترات طويلة دون عمل، ولكن ظروفها الصحية أجبرتها لفترة على ذلك، إلا أنها تستعد للعودة بقوة من خلال أكثر من عمل فني سينمائي وتليفزيوني.

وقالت حورية في حوار لها مع برنامج ET بالعربي، إن رمضان 2023 سيشهد عودتها بمسلسل تقدم خلاله شخصية صعيدية، ويجمعها للمرة الأولى بالنجمة الكبيرة نبيلة عبيد، والتي كانت دائمة السؤال عنها، في الفترة التي كانت تجري فيها العملية الأخيرة.

وتابعت "كانت بتكلمني قبل العملية بتاعتي وبتسأل عليا، شيك ومحترمة وطيبة ومعندهاش الغيرة، لو هطلع دور اعدي من قدامها كده أنا موافقة، وأول ما اتقالي مكنتش قادرة أصدق نفسي، معايا غول تمثيل طبعا وهي من النوع اللي لما تمثل معاها تعليك".

وأشارت إلى وجود عمل جديد تستعد لتقديمه وهو مسلسل "المدينة الجامعية"، وتخوض من خلاله لأول مرة تجربة الـ10 حلقات، كما يجمعها بصديقتها الفنانة رانيا محمود ياسين لأول مرة، وعن دورها قالت "طالعة مؤدبة المرة دي وطيبة أوي".

واختتمت "في السينما بشارك بفيلمين الرجل الخفي، هيتصور في أبو ظبي وفيلم بيفكروا يتعمل مسلسل وهو قريب من (ساحرة الجنوب)".

جدير بالذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي كان مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، بطولة رياض الخولي، شيري عادل، أحمد صفوت.