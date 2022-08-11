إيرادات الأربعاء.. "تسليم أهالي" الأول و"عمهم" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 4 أفلام، هي "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، عمهم"، وحققت أمس الأربعاء 10 أغسطس إيرادات بلغت مليونا و984 ألفًا و266 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 850 ألفًا و958 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 502 ألف و708 جنيهات، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم" بعد تفوقه على فيلم "بحبك"، إذ حقق 367 ألفًا و948 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الرابع والأخير من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 262 ألفًا و562 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.