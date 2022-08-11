خيري بشارة: "حكيت قصة حلاقة شعر أحمد زكي وهو على قيد الحياة" (خاص بالمستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد المخرج خيري بشارة أنه حكى قصة "حلاقة" شعر أحمد زكي في فيلم "كابوريا" والأخير على قيد الحياة، وما تم تداوله مؤخرًا سبق وقاله، وليست المرة الأولى التي يروي فيها الواقعة كما يتصور البعض.

وقال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "حكيت القصة قبل كده في حوار صحفي وأحمد زكي كان موجود وعايش، ومش أول مرة اتكلم عنها علشان البعض المتصور إني بحكيها وأحمد زكي مش موجود بينا، وبأكد على أن التاريخ لازم يتكتب بالشكل الصحيح".

بالعودة إلى حوار "بشارة" في مجلة "آخر ساعة" أكتوبر 1990، سرد كما صرح لـ "الخليج 365" حكاية "قصة الشعر"، حيث قال: "اخترت أحمد زكي لبطولة فيلم (كابوريا) أمام الفنانة رغدة لأنه ممثل جميل"، وأضاف: "فهو ذو أداء رشيق أمام الكاميرا يتمتع بالعديد من المواهب وصاحب تجربة فنية رياضية سابقة في فيلم النمر الأسود".

وأكد في حواره لـ "آخر ساعة" أنه أقنع أحمد زكي بـ "قصة الشعر"، مضيفًا: "أحمد زكي ممثل متعاون إلى أبعد الحدود ويكفي أنني اقنعته بأن يحلق شعره على غرار تايسون بطل الملاكمة الأمريكي المعروف ووافق على الفكرة على الفور".

يذكر أن خيري بشارة كتب عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا عن قصة "حلاقة شعر" أحمد زكي فيلم "كابوريا": "كلاهما يكذب والنجاح الهائل دائما ما يأتي بالأكاذيب ويروج لها، القصة الحقيقية لحلقة أحمد زكي في فيلم كابوريا، أنني بعد المعاينات في الساحة الشعبية فردت الصور على طاولة الطعام في منزلي في شبرا، وبمقارنة الصور ببعضها البعض وجدت لدهشتي أن معظم الملاكمين البسطاء من الطبقات الشعبية التي أعشقها، معظمهم أن لم يكن كلهم، قد حلقوا رؤوسهم على نمط قصة شعر تايسون الشهيرة، من هنا اتخذت قراري بحلاقة شعر أحمد زكي".

وأضاف: "أعترض أحمد زكي بشدة، فأحضرت الحلاق في أول يوم قبل التصوير، وهددت إن لم ينصاع للأمر فلن يكون هناك تصوير في الغد، اختفى أحمد زكي بعض الوقت وظهر بعد أن حلق كما أردت له وهو سعيد للغاية بنفسه وقد أعجب بهيئته".