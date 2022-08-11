حسن شاكوش: "أنا في حتة لوحدي ومحمد رمضان له كاريزمته" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد مغني المهرجانات حسن شاكوش أنه لا يقلد الفنان محمد رمضان لاختلاف لون كل منهم عن الآخر، وذلك أثناء استضافته عبر برنامج "عرب وود".

قال حسن شاكوش: "محمد رمضان نجم كبير طبعا وأنا على المستوى الشخصي بحبه، بس أنا ممكن يكون لوني يختلف شوية عن لون محمد، مع إن ناس كتيرة جدا بتقول إنت بتقلد محمد، إنت مش عارف إيه، بس هو المشكلة إني مش بقلد محمد".

وأضاف: "أنا لا شكله ولا هو شكلي، يعني إحنا الاتنين شكل مختلف عن بعض، هو كاريزمته في حتة لوحده وأنا كاريزمتي في حتة لوحدي، أنا ومحمد إخوات طبعا".

يذكر أن حسن شاكوش تحدث عن المواصفات التي يبحث عنها في زوجته، وشريكة حياته المستقبلية.

وقال حسن شاكوش في لقاء مع برنامج "عرب وود": "بدور حاليا على بنت الحلال، وعايز واحدة شبه أمي".

وأوضح: "البنات اليومين دول بتوع بابي ومامي، والبنات اللي بتشوفيهم على تيك توك الأيام دي هات 2000 جنيه عشان خارجة مع أصحابي، وهات 3000 جنيه عشان رايحة الساحل".

واستكمل: "أنا عايز واحدة أسافر 20 سنة أشتغل أرجع ألاقيها في البيت، مش أرجع ألاقيها في الساحل، الموضوع باظ خالص، باظ خالص، مش عايز أرجع ألاقيها في شرم هقولها خليكي مع أصحابك".