شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تتعاون مع عزيز الشافعى وأسامة الهندى فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة ساندى من تسجيل أحدث أغانيها التى تتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعى والموزع الموسيقى أسامة الهندى وتأتى هذه العودة بعد غياب طويل ابتعدت فيه ساندى عن عالم الغناء، ومن المقرر أن تطرحها قريبا حيث تتكتم على اسمها حتى الآن.

وسبق أن طرحت المطربة ساندي أغنية "صحاب زمان"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ويشاركها في غنائها مطربى المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس، وذلك بعد طرحها أغنية "في اللا لا لا"، على موقع يوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي، كما طرحت ساندى مؤخرا أغنية بعنوان "رسالة منك"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان ماجد الشرقاوى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتعاونت ساندى مع المطرب الكندى كارل ولف، في أغنية بعنوان "يا حلوة" وغنت ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيه من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما ، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم وهو بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".