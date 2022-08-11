شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب مع جيتاره فى أول ظهور بعد أزمته: العودة إلى مكانى السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المطرب والمحلن حسام حبيب يسعى للعودة مجددا إلى حياته الفنية بعد أزمته الأخيرة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث أعرب عن سعادته لعودته لمكانه المفضل، بعدما ظهر وهو يلعب على جيتاره في أول ظهور منذ أزمته الأخيرة.

ونشر حبيب صورته مع الجيتار عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "العودة إلى مكاني السعيد".



حسام حبيب

وكانت تطورات جديدة شهدتها قضية النجمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وذلك بعد الخلافات بينهما في الأونة الأخيرة، حيث حذفت شيرين عبد الوهاب، صورها التى تجمعها بحسام حبيب طليقها، وذلك بعد أن ألغت متابعته عبر "إنستجرام"، حيث قام حسام حبيب هو الآخر بإلغاء متابعة شيرين، وحذف كافة الصور التي تجمعه بها، عبر حسابه على إنستجرام.

ولكن يبدو أن الثنائى اهتما بتطبيق "انستجرام" فحسب، حيث ما زالت شيرين تتابع حسام حبيب عبر تويتر وفيس وبوك، وما زال حسام هو الآخر يتابع شيرين عبر تويتر، ما يعنى أنهما نسيا إلغاء المتابعة فى كافة المنصات واكتفيا بـ"إنستجرام".

ما يثبت أن شيرين وحسام اهتما فقط بمنصة "إنستجرام" أن الصور التى نشرتها شيرين عبر تويتر، ما زالت موجودة حتى الآن، بجانب المتابعة، وأرجع بعض المتابعين هذا الأمر إلى أن الفنانين يهتمون أكثر بـ"إنستجرام"، كونه يحظى بالمتابعة الأكثر عددا وتفاعلا.