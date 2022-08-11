شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي عبد الباقي يطمئن جمهوره: أجريت عملية بسيطة وعدت على خير وشكرا على حبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن المطرب القدير حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، مشيرا إلى أنه أجرى عملية جراحية بسيطة وعدت على خير، دون الكشف عن تفاصيل الجراحة، مقدما الشكر لجمهوره الذى اطمأن عليه وعلى حالته الصحية.

وكتب عبد الباقي، عبر حسابه على فيس بوك: "أنا بجد مش عارف أقول إيه على اهتمامكم وسؤالكم عني، مهما أقول مش هقدر أعبر عن مشاعري تجاهكم، وأحب أطمن كل حبايبي.. أنا الحمد لله بخير وهي كانت عملية بسيطة وعدت على خير".

وأضاف عبد الباقي: "ألف ألف ألف شكر على حبكم اللي بيمثلي حاجة كبيرة أوي في حياتي وربنا يكفيكم شر المرض جميعا، وتاني ألف ألف شكر وبحبكم في الله".



حلمي عبد الباقي

وسبق وحسم الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس نقابة الموسيقيين الحالي، موقفه من الترشح لمنصب النقيب بعد اعتذار الفنان هانى شاكر، مؤكدا أنه لن يترشح متمنيا التوفيق للنقيب الجديد.

وقال عبد الباقى فى تصريح لـ"الخليج 365": "أنا مش هترشح لمنصب النقيب وأهم حاجة أشوف نقابتى بخير.. ربنا يولى من يصلح".