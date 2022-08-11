شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نور الشريف أثناء طفولته.. فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 سنوات مرت على رحيل الفنان الكبير نور الشريف، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 2015، ويعد نور الشريف واحداً من أبرز الفنانين في تاريخ مصر، لما قدمه من أعمال على مستوى السينما والدراما، وفى ذكرى رحيله شاهد نور الشريف في طفولته.



نورالشريف فى طفولته



نور فى شبابه

اسمه الحقيقي محمد جابر عبد الله وولد في حي الخليفة في القاهرة 1946، وبدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل فيها، وكان لاعباً في فريق أشبال كرة القدم التابع لنادي الزمالك.

التحق بكليَة التجارة، إلا أن اهتمامه بالفن كان سببا وراء تركها وانضمامه للمعهد العالي للفنون المسرحية، وفي عام 1976 حاز على دبلوم الفنون المسرحية من المعهد العالي بتقدير ممتاز، وتعرف خلال دراسته في المعهد على الفنان سعد أردش الذي كان له الفضل في دخوله للفن، حيث رشحه للعمل معه في دور صغير في مسرحية "الشوارع الخلفية"، كما اختاره المخرج كمال عيد من أجل التمثيل في مسرحية "روميو وجولييت".

شاهده عادل إمام في مسرحية "روميو وجولييت ورشحه للمشاركة في فيلم "قصر الشوق"، للمخرج حسن الإمام، ونال شهادة تقدير عن دوره في الفيلم، وبعد هذا الفيلم، توالت الأعمال الفنية التي شارك فيها نور الشريف، بسبب اجتهاده وحبه للتمثيل، ومن أبرز أعماله التي قام ببطولتها وأسهمت في صنع نجوميته وانتشاره وهى أفلام: "الحاجز" و"بئر الحرمان" و"الأبرياء" و"زوجتي والكلب" و"سواق الأتوبيس" و"حدوتة مصرية" و"ليلة ساخنة" و"الشيطان يعظ" و"حبيبي دائماً"، و"الكرنك" و"أهل القمة" و"زمن حاتم زهران" وغيرها من الأفلام الهامة في السينما.

أما في الدراما التليفزيونية فقدم الشريف مسلسلات مازالت تعيش في وجدان الجمهور المصرى، منها "القاهرة والناس"، و"مارد الجبل"، و"لسة بحلم بيوم "، و"أديب"، "أرزاق" ثمن الخوف"، "الثمن"، "الثعلب"، و"عمر بن عبد العزيز"، "لن أعيش في جلباب أبي"، و"هارون الرشيد"، "الرجل الآخر"، و"عائلة الحاج متولي"، و"الحرافيش"، و"العطار والسبع بنات"، و"حضرة المتهم أبي"، و"الدالي"، و"الرحايا حجر القلوب" و"خلف الله" آخر أعماله.

وآخر أعمال الراحل نور الشريف في السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزي وأيتن عامر، وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

تزوج نور الشريف من الفنانة المصرية بوسي، وأنجب منها "سارة ومي" ومرت حياتهما الزوجية بأحداث صعبة لذا حدث انفصال عام 2006، وفي عام 2014 عادت الحياة بينها حيث قررت بوسى ان تتواجد بجانبه في صراعه مع المرض، توفي يوم 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عاماً بعد إصابته بسرطان الرئة