شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الثقافة السينمائية يعرض "بتوقيت القاهرة" فى ذكرى رحيل نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز الأربعاء المقبل فيلم "بتوقيت القاهرة" للمخرج أمير رمسيس وبطولة نور الشريف وميرفت أمين وسمير صبرى.

وتحل اليوم ذكرى رحيل الفنان المبدع نور الشريف الذى استمر مشواره الفنى على مدار أربعين عاما، اعتلى فيها القمة كأحد أهم ممثلى السينما المصرية.

فيلم "بتوقيت القاهرة" إنتاج 2015 يندرج تحت نوعية الأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداثه فى قالب رومانسى كوميدى، وتقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك الأربعاء الموافق 17 أغسطس فى تمام الساعة 7 مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية.