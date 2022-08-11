شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تريلر فيلم "خطة مازنجر" قبل طرحه 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين رئيس تريلر فيلمها الجديد "خطة مازنجر"، المقرر طرحه فى السينمات يوم 25 أغسطس، ليكشف عن جريمة خطف تقودها فاتن، لكنها لا تعرف إلى أى مدى ستكون عواقبها.

وتدور أحداث فيلم خطة مازنجر فى إطار كوميدى عائلى، وكانت ياسمين قد صرحت مسبقًا عن شخصيتها فى الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع فى ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم خطة مازنجر النجوم حمدي المرغني، حسام داغر ومحمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.

ويغني المطرب عمر كمال الأغنية الدعائية لفيلم "خطة مازنجر"، والأغنية تحمل اسم "هوا النهاردة إيه" من كلمات منة عدلى القيعى وألحان أحمد طارق يحيى.

وفي سياق متصل يجتمع الثلاثى المخرج أحمد خالد موسى، والنجم مصطفى شعبان، والنجمة ياسمين رئيس، مجدداً في مسلسل "بابا المجال"، المقرر أن ينافس من خلاله في دراما رمضان 2023، ويأتي اجتماع الثلاثة بعد نجاحهم في مسلسل "ملوك الجدعنة" العام قبل الماضى، ويأتي مسلسل " بابا المجال" التعاون الثانى بين المخرج أحمد خالد موسى ومصطفى شعبان وياسمين رئيس، خاصة أن هناك كيمياء تجمعهم ، لاسيما أنهم قدموا مسلسلاً ناجحاً وقت عرضه، وهو ما دفعهم لتجديد التعاون بينهم.