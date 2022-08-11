شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر المزدوج سمير أبو وشين فى "خطة مازنجر" 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور العرض السينمائى يوم 25 أغسطس عرض فيلم "خطة مازنجر"، والذى يجسد فيه حسام داغر شخصية المزدوج سمير أبو وشين، الشخصية الشريرة فى العمل، الذى يشارك فى بطولته حمدى الميرغنى وياسمين رئيس، من إخراج رامى رزق الله، ويتمنى لنوعية الأفلام الكوميدية الساخرة.



حسام داغر يجسد شخصية المزدوج سمير أبو وشين



حسام داغر يجسد شخصية المزدوج سمير أبو وشين



حسام داغر يجسد شخصية المزدوج سمير أبو وشين

فيلم "خطة مازنجر" بطولة حمدى الميرغنى، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله.

وشارك حسام داغر فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "أحسن أب" مع النجم على ربيع والذى عرض فى 15 حلقة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى.