شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم يحتفل بفيلمه مع بروس ويليس A Day to Die بندوة الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد كريم بنجاح فيلمه العالمى مع بروس ويليس A Day to Die فى ندوة صحفية بـ"الخليج 365"، واستقبله الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، ودينا عبد العليم النائب الأول لرئيس التحرير، والزملاء بقسم الفن على الكشوطى ومحمد زكريا وسارة صلاح وإسراء إسماعيل.

فيلم A Day to Die، عرض فى مصر وهو الفيلم الذى يشارك فى بطولته النجم المصرى محمد كريم، مع بروس ويليس، وشهد العرض حضور النجوم العالميين ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر.

وكان صناع وأبطال الفيلم حرصوا على زيارة الأهرامات، وذلك بصحبة محمد كريم، وهى الزيارة التى رصدها ”الخليج 365” فى جولة مع النجوم فى الأهرامات، حيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة بزيارة مصر للمرة الأولى وزيارة الأهرامات وخان الخليلي وعدد من المزارات السياحية في مصر.

فيلم A Day to Die يدور بعد قتل عضو نقابة المخدرات أثناء حمايته المشروطة، مما يضع كونور أمام يوم واحد لدفع مليوني دولار كتعويضات لا يحتاجها لـ Tyrone Pettis، وبالتالي فأنه مجبر على أن يطلب من طاقم العمليات العسكرية القديم، بقيادة بريس ماسون، أن يجتمعوا معًا ويحصلوا بطريقة ما على مليوني دولار قبل أن يفقد كونور كل من يحبه.



محمد كريم



محمد كريم



محمد كريم



محمد كريم



محمد كريم



محمد كريم والزملاء محمد زكريا وعلي الكشوطي وسارة صلاح والزملاء محمد زكريا وعلي الكشوطي وسارة صلاح



محمد كريم والزملاء محمد زكريا وعلي الكشوطي وسارة صلاح



محمد كريم



محمد كريم والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365