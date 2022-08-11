شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تعتذر عن "ابن الحاج أحمد" مع شيكو بسبب انشغالها بتصوير مسلسل وفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت النجمة صابرين عن المشاركة في فيلم "ابن الحاج أحمد" الذى يقوم ببطولته شيكو، وذلك بسبب انشغالها بتصوير مسلسل وفيلم وصعوبة تنسيق مواعيد التصوير بين هذه الأعمال، فيما يواصل مخرج العمل معتز التونى اختيار الفنانين المشاركين في البطولة بعد التعاقد مع سيد رجب ورحمة أحمد، والفيلم فكرة عمرو سلامة، وسيناريو وحوار محمد المحمدى وأحمد محيى.

وتواصل صابرين تصوير مشاهدها في فيلم "إصابة عمل" الذى بدأت مشاهدها فيه قبل أسبوعين، ويشارك في بطولته أمير المصرى وبيومى فؤاد ومايان السيد وصلاح عبد الله ومن تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحرغريب وإخراج عصام نصار، كما انتهت من تصوير فيلم "الملحد" مع المخرج ماندو العدل وتأليف إبراهيم عيسى.

كما تصور صابرين مشاهد مسلسلها الجديد "أعمل إيه" المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه قريباً، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، سهير المرشدى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.

وكان آخر أعمال صابرين مسلسل "حلم" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.