الموسيقيين تكشف حقيقة منع هاني شاكر الفنان كاظم الساهر إقامة حفلات في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا حول ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، عن منع الفنان هاني شاكر إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر.

وجاء في البيان: "يفيد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية جموع الشعب المصري بأن ما يتم تداوله حاليا على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن منع النقيب السابق الفنان الاستاذ هاني شاكر إقامة حفلات للفنان الأستاذ كاظم الساهر في القاهرة هو قول عار تماما عن الصحه بل ومرفوض جملة وتفصيلا".

وتابع: "حيث أن اقتراحات نقيب المهن الموسيقية التي يتقدم بها للمجلس لاتخاذ قرار ما في أي موضوع يتعلق بالشأن الفني أو الإداري سواء علي مستوى الجمعية العمومية أو أنشطة النقابة بشكل عام لابد من أن يتم عرضها على مجلس الإدارة للموافقه عليها من عدمه قبل صدورها في شكل قرار من النقابة العامة".

وأضاف: "حيث أن مجلس الإدارة لم يتداول على الإطلاق أية جلسات أو اجتماعات في تقييد أو منع أو حظر إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر في القاهرة، فلابد وأن يسجل مجلس الادارة هنا شهادته في هذا الشأن بأنه لم يحدث على الاطلاق، بل ويطالب مجلس الادارة الاعلاميين بتوخي الدقة في التصريحات الإعلامية التي تسيء إلى فنان كبير له تاريخ مشرف ونبراسا فنيا يشهد له الجميع تقدم للعمل التطوعي بإرادته حاول فيها طيلة السنوات السابقة أن يحدث تغييرا للأفضل ، وتحمل الكثير من عبارات النقد والاهانه وتقدم باستقالته".

واختتم البيان: "لا يجوز التشهير به والنيل منه وإلصاق الاتهامات به بحثا عن عناونين تشبع رغبات من يلهث وراءها دون وعي أو إدراك مشاركا في المساس برموز الوطن الفنية والإساءة لهم، ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى النقيب السابق الأستاذ الفنان هاني شاكر على مجهوداته التي بذلها مع مجلس الإدارة طوال الثلاث سنوات السابقه داعيا له بدوام الصحة والعافية".