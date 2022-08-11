"تشوه أنف ميسرة وتورم شفايف مها المصري".. معاناة الفنانات مع عمليات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

صدمت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، عبير أحمد، الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظهورها الأخير عبر تطبيق "سناب شات".

ونشرت "عبير" قبل 3 أيام، صورة شخصية لها عبر تطبيق "سناب شات" تظهر انتفاخا كبيرا في شفتيها وتشوه في وجهها بعد خضوعها لعملية تجميل.

عبير أحمد ليست الأولى في الفنانات اللاتي تتعرضن لـ "تشوه" بعد الخضوع لعلمية جراحية، بل سبقتها عدد من الفنانات أبرزهن:

ميسرة

كشفت الفنانة ميسرة في لقاء تليفزيوني تعرضها لتشوه في أنفها ما اضطرها للسفر والعلاج في سويسرا.

كما أبدت ندمها عن عمليات التجميل التي خضعت لها بشكل مستمر منذ بداية ظهورها على الساحة الفنية.

مها المصري

الفنانة السورية مها المصري، قامت بعمل عملية حقن لشفتيها ما أدى لكبر حجمهما وتغير ملحوظ في ملامحها، وتعرضت وقتها لانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي "لوك" مها الجديد بالتشوه، وردت قائلة: "لا أهتم بالتعليقات السلبية، وأنا حرة بتغيير شكلي".

مروة راتب

كشفت الفنانة السورية مروة راتب، في لقاء تليفزيوني أنها أجرت عمليات تجميل وصلت لمليون درهم، ومن بينها عملية تجميل وصفتها بـ"الفاشلة" على الرغم من أنها أجرتها لدى جراح تجميل لبناني معروف.

حورية فرغلي

الفنانة حورية فرغلي تعرضت لكسر في أنفها أدى لخصوعها لأكثر من عملية في منطقة الأنف، إلا أن إحدى العمليات التي أجراها لها جراح تجميل فشلت وعانت بسببها وأثر هذا على حاستي الشم والتذوق.

نوال الزغبي

قدمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لجمهورها نصيحة، بعدما مرت بتجربة شخصية أدت لتشوه في وجهها عانت منه لسنوات.

وقالت "نوال" في لقاء مع برنامج "مجموعة إنسان" إنها قامت بعمل حقن لشفتيها، ما أدى لانتقال عدوى ما أدى لانتفاخ وجهها، وبعد معاناة مع الأطباء تحسنت حالتها على يد طبيب تجميل آخر.