تركي آل الشيخ ينشر صورة جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة جديدة من أحدث ظهور له، بجوار عازف بيانو، واكتفى بالتعليق بوضع قلب بجوار علم السعودية.

الجمهور تفاعل مع الصورة التي نشرها "آل الشيخ"، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "ربنا يرعاك يا نجم الإبداع"، "منور يا معالي المستشار"، "ربنا يحفظك"، "إيه أبرز الحفلات المهمة في موسم الرياض الفترة الجاية".

وتنظم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة سلسلة من الأنشطة الفنية الكبيرة، وتستضيف عددا كبيرا من النجوم العرب، وفي هذا الإطار يقام مساء اليوم حفل غنائي بالمملكة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومطرب الراب مروان بابلو، بمصاحبة الدي جي العالمي مارشميللو.