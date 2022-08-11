بالصور.. محمد حماقي يتألق في حفل غنائي بالمنصورة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أحيا الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا مساء أمس الأربعاء، على شاطئ المنصورة الجديدة بحضور كامل العدد.

بدأ الحفل وسط أجواء من الحماس والإثارة حيث تصاعدت هتفات وصيحات الإعجاب بمجرد الإعلان عن وصول حماقي الذي صعد على خشبة المسرح مرددا لأغنية " نفسي أبقى جنبه" وسط عبارات المحبة والترحيب من جمهور المنصورة لنجمهم المفضل.

وحرص حماقي في بداية الحفل على التأكيد عن مدى سعادته بتواجده وسط جمهور المنصورة والشباب الذي تواجد من مختلف المحافظات.

وأشعل حماقي وصلته الغنائية بـ " زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" .. بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "أدرنالين " التي طالبه بها الجمهور أكثر من مرة خاصة لنجاحها وتحقيقيها وتصدرها للمركز الأول على مدى 12 يومًا منذ اطلاقها " على يوتيوب وتحقيقها لأكثر من 10 ملايين مشاهدة وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع تميم