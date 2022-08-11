هنا الزاهد تكشف فارق العمر بينها وبين زوجها أحمد فهمي

كتب امير فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 03:54 مساءً - تواصلت الفنانة ” هنا الزاهد ” مع محبيها ومتابعيها من خلال (ASK) عبر خاصية الاستوري في حسابها على إنستجرام بالإجابة على اسئلتهم حول أعمالها الفنية وأخرى عن حياتها الشخصية .

ومن بين الأسئلة التي تلقتها هنا الزاهد سؤالا حول فارق العمر بينها وبين زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” لتجيب هنا بأن زوجها يكبرها ب 14 عام .

وعن رأيها في الفنان ” تامر حسني ” قالت هنا الزاهد : ” جدع جدا، مجتهد في شغله أوي، بيحب يجبر بخاطر كل الناس، وفوق كل ده فنان بمعنى الكلمة ” .

وأشارت هنا الزاهد إلى أنها تحضر إلى مفاجأة في عمل درامي لها قادم ضمن مشاريعها الفنية القادمة بالإضافة إلى فيلم (مستر إكس) .

وبسؤالها عن دراستها والكلية التي درست بها وتخرجت منها، أجابت الفنانة هنا الزاهد بأنها كلية الإعلام .