هنا الزاهد تكشف فارق العمر بينها وبين زوجها أحمد فهمي

كتب امير فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 03:54 مساءً - تواصلت الفنانة ” هنا الزاهد ” مع محبيها ومتابعيها من خلال (ASK) عبر خاصية الاستوري في حسابها على إنستجرام بالإجابة على اسئلتهم حول أعمالها الفنية وأخرى عن حياتها الشخصية .
ومن بين الأسئلة التي تلقتها هنا الزاهد سؤالا حول فارق العمر بينها وبين زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” لتجيب هنا بأن زوجها يكبرها ب 14 عام .
وعن رأيها في الفنان ” تامر حسني ” قالت هنا الزاهد : ” جدع جدا، مجتهد في شغله أوي، بيحب يجبر بخاطر كل الناس، وفوق كل ده فنان بمعنى الكلمة ” .
وأشارت هنا الزاهد إلى أنها تحضر إلى مفاجأة في عمل درامي لها قادم ضمن مشاريعها الفنية القادمة بالإضافة إلى فيلم (مستر إكس) .
وبسؤالها عن دراستها والكلية التي درست بها وتخرجت منها، أجابت الفنانة هنا الزاهد بأنها كلية الإعلام .
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