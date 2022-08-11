الموت يفجع أحمد وكريم فهمي

كتب امير فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 03:54 مساءً - أعلن الفنان ” كريم فهمي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة جده لوالدته يوم أمس الأربعاء .

فكتب كريم فهمي في منشوره دون أن يكشف عن أية تفاصيل حول موعد تشييع الجنازة أو العزاء : ” جدّي في ذمة الله .. ادعو له ” .

ونعت الفنانة ” هنا الزاهد ” عبر حسابها على فيس بوك وفاة جد زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” وطلبت من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة .

فقالت : ” جد أحمد فهمي وكريم فهمي في ذمة الله، والد حماتي ليلى العطار .. ادعوله بالرحمة والمغفرة ” .