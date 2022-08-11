إعلامي شهير يهاجم محمد رمضان : ” إنت قزم معدوم الثقافة “

كتب امير فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 02:43 مساءً - شن الإعلامي ” محمد الغيطي ” هجوما لاذعا على الفنان ” محمد رمضان ” على خلفية سخرية الأخير من الفنانة ” سميرة عبد العزيز ” .

حيث كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز مؤخرا عن استعدادها لمشاركة محمد رمضان في عمل فني وهو الأمر الذي رفضته من قبل وبررت ذلك بأنها لا تقبل تجسيد شخصية أم لبلطجي .

وقابل محمد رمضان تصريحات سميرة عبد العزيز بالسخرية فأشار في منشور له إلى أن فيلمه القديم سيكون به يتيم الأم وبذلك لن تستطيع المشاركة فيه .

وعلق الإعلامي محمد الغيطي على ذلك خلال حلقة برنامجه المذاع على قناة الشمس فقال : ” سميرة عبد العزيز قبل كده شافت إن الدور يضرها وسيناريو عن سيناريو يختلف وهي مش واخدة منه موقف للأبد ” .

وتابع : ” فيقوم أعمى البصر والبصيرة وعديم الثقافة والوعي محمد رمضان، البلطجي على الشاشة وعلى السوشيال ميديا يسخر منها .. يا إبني قول كلمة حلوة، يا إبني حد يعقلك قولها شكرا يا أستاذة، كلام يعبر عن وعيك وعن شخصك ” .

وأضاف الغيطي : ” لكن إنت هتجيبه منيم ما إنت معدوم الثقافة .. كلام مستفز يستفز الناس .. إنت قزم تسخر من الست لمجرد إنها بأخلاقها العظيمة تقول أنا معنديش مانع .. يا إبني خلي حد يعلمك، اقرأ كتاب، اسمع آيتين من القرآن اتعلم ” .