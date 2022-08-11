شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور علاء ولى الدين فى مراحل عمرية مختلفة .. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، 11 أغسطس ذكرى ميلاد نجم الكوميديا الفنان علاء ولى الدين، وكان يتمتع بشعبية كبيرة وسط أصدقائه وزملائه من الفنانين وحب وتقدير من الجميع، لذلك شاهد أجمل صور الراحل في مراحل عمرية مختلفة.

ولد علاء ولى الدين بمحافظة المنيا وكان والده يعمل مديرا لملاهي القاهرة وعاشقا للتمثيل ولذا شارك بأدوار ثانوية في عدد من الأفلام والعروض المسرحية، ثم أحب علاء ولى الدين التمثيل ولذلك شارك فى العروض التى كان تقام على مسرح المدرسة، وساعده والده بعد ذلك بالعمل كمساعد مخرج مع المخرج نور الدمرداش لمدة 4 سنوات.



علاء ولى دين

علاء و أشرف و خالد النبوى



علاء و هنيدى



علاء و يسرا



علاء وعمرودياب وأحمد زكى



علاء ولى الدين فى طفولته

اكتسب علاء ولى الدين خبرة وصنع صداقات عديدة في الوسط الفني، ثم تلقى دورات تؤهله للعمل أمام الكاميرا، وبدأ في التمثيل بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها "أيس كريم في جليم"، "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "النوم فى العسل"، وفي عام 1999 تحمس له المخرج شريف عرفة ورشحه لبطولة فيلم "عبود على الحدود" وحقق الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى النقاد وشباك التذاكر، الأمر الذي شجع المنتجين على منحه فرصة أكبر وأوسع.

ويعد فيلم "الناظر" إنتاج عام 2000 صانع النجومية الحقيقي لـ"علاء ولي الدين" إذ حقق إيرادات كبيرة، واعتبره زملائه الفنانين "فال خير" لأن الظهور بجانبه كان خطوة للإمام في مشوارهم الفني، فقد توهج بجانبه أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد، والذين انطلقوا إلى النجومية بعد ذلك وقدموا بطولات سينمائية.

شارك علاء ولي الدين عبر مشواره القصير في 23 فيلما بأدوار ثانوية وقدم 3 أفلام و3 مسرحيات كبطل مطلق، وفي التليفزيون تألق في 9 أعمال درامية منها "الدنيا حظوظ، علي الزيبق، أنت عامل إيه"، وأثناء تصوير فيلم بعنوان "عربي تعريفة" مات الفنان الكوميدى في 11 فبراير 2003، إثر إصابته بغيبوبة سكر وارتفاع في ضغط الدم.