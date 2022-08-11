شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يرشح فيلم دنيا سمير غانم للجمهور والأخيرة ترد: شكرا جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن فيلم "تسليم أهالى"، يتمتع بحس كوميدى نال إعجاب الفنان أكرم حسنى، حيث نشر صورته بجانب بوستر الفيلم فى السينما بعد مشاهدته، وعلق على الصورة من خلال حساب إنستجرام الخاص به بـ "روحوا الفيلم دا على ضمانتى هتخرجوا مبسوطين"، لترد عليه بطلة الفيلم الفنانة دنيا سمير غانم "شكرا يا اكرم جدا" .



أكرم عبر انستجرام

وعلى جانب آخر وصلت إيرادات فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما إلى 7 ملايين و300 ألف جنيه فى أسبوعه الأول بدور العرض، إذ انطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضى الموافق 3 أغسطس.

وفيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان.

وقرر القائمون على الفيلم إهداؤه إلى الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، التى تشارك فى بطولته وانتهت من تصويره قبل الأزمة الصحية التى تعرضت لها وتسببت فى وفاتها، فيما صمم جمهور دنيا سمير غانم صورة لحضور النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، عرض الفيلم، وظهرت بجانب دنيا وهشام ماجد، لتنشر دنيا الصورة وتشيد بروعة التصميم.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذى قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما فى البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومى فؤاد وميمى جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزى وإخراج خالد مرعى.