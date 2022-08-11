شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الصديقة الجديدة لجيرارد بيكيه بعد انفصاله عن شاكيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار موقع صحيفة "ديلى ميل" إن جيرارد بيكيه يواعد سرا طالبة علاقات عامة تبلغ من العمر 23 عامًا، بعد شهرين من انفصاله عن المغنية العالمية شاكيرا.

أُعلن في يونيو أن النجمة الكولومبية، 45 عامًا، ولاعب برشلونة البالغ من العمر 35 عامًا، قد انفصلا بعد علاقتهم التي استمرت 11 عامًا، حيث أصدر الثنائي بيانًا مشتركًا.



تقرير ديلى ميل

يبدو أن جيرارد قد ارتبط بالفعل بصديقة جديدة بعد انفصاله عن صديقته الشهيرة، ووضحت صحفية "ديلى ميل" البريطانية أنه أقام علاقة حب مع كلارا تشيا مارتي، التي يقال إنه التقى بها أثناء عملها في شركة الإنتاج الخاصة به كوزموس.



صورة التقطت سرا لبيكية وصديقته الجديدة

وفي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن انفصاله عن شاكيرا في يونيو، تبين أن جيرارد وكلارا، التي تصغره بـ 12 عامًا، كانا يلتقيان ببعضهما البعض منذ أشهر"

وقال مصدر للصحيفة كان جيرارد وكلارا يلتقيان منذ أشهر، وهي طالبة تعمل معه أيضًا في مكتبه، وتنظم الأحداث، لقد ظلا صامتين بشأن علاقتهما لكن مَن حولهم جميعًا يعرفون ما يحدث.