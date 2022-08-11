شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "العيال توكسيك" تناقش العلاقات السامة التى تواجه الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسرح ديلز غمرة، 20 أغسطس الجارى، افتتاح مسرحية "العيال توكسيك" بطولة مجموعة من الشباب الموهبين، تأليف مينا مجدي، وإخراج مينا فلوكس.

ويناقش العمل العلاقات السامة التي تواجهها الفتيات علي هيئة كوميديا سوداء، كما يناقش العمل بخل الرجل حتي في المشاعر، والعنف ضد المرأة وزواج القاصرات وغيرها، من اللوحات التي تسلط الضوء علي العديد من المشاكل في المجتمع، وفي آخر العمل يعلن الأبطال عن ثورة على كل نفس فكرت تآذى روح

وتمكن المخرج مينا فلوكس، أن يجسد كل هذه القضايا في لوحة إخراجية، والعمل مأخوذ عن كتاب "الاهتمام مابيطلبش"، للمؤلف مينا مجدي ويهدي أبطال المسرحية العمل لروح نيرة أشرف. وأن هذا العمل سلط الضوء على بعض آلات العنف التي تحدث ضد المرأة.

وأضاف "فلوكس"، في تصريحات له، أن المسرحية عبارة عن لوحات كل لوحة تناقش قضية معينة تعاني منها المرأة، مثل ختان الإناث وأن صوت المرأة عورة وملابسها سبب تعرضها للتحرش، إضافة إلي قضية اختيار رجل غير مسئول ولا يعرف كيف يتحمل مسئولية ويدير حياة والرجل الشرقي الذي يمنع عمل المرأة ويمارس التسلط علي كل حياتها