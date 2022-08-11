"مش زي بنات الساحل".. حسن شاكوش عن مواصفات زوجته المستقبلية: شبه أمي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن المواصفات التي يبحث عنها في زوجته، وشريكة حياته المستقبلية.

وقال حسن شاكوش في لقاء مع برنامج "عرب وود": "بدور حاليا على بنت الحلال، وعايز واحدة شبه أمي".

وأوضح: "البنات اليومين دول بتوع بابي ومامي، والبنات اللي بتشوفيهم على تيك توك الأيام دي هات 2000 جنيه عشان خارجة مع أصحابي، وهات 3000 جنيه عشان رايحة الساحل".

واستكمل:"أنا عايز واحدة أسافر 20 سنة أشتغل أرجع ألاقيها في البيت، مش أرجع ألاقيها في الساحل، الموضوع باظ خالص، باظ خالص، مش عايز أرجع ألاقيها في شارم هقولها خليكي في شروم مع أصحابك".

ونفى شاكوش مؤخرا تقليده للنجم محمد رمضان موضحا أنه يعتبره بمثابة شقيقه.