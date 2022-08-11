فن ومشاهير

هل علم نبيل الحلفاوي نور الشريف التمثيل؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق

أوضح الفنان نبيل الحلفاوي، حقيقة تتلمذ الفنان نور الشريف على يديه، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب متابع للحلفاوي: "أنا أشد المعجبين بالفنان نور الشريف.. عرفت متأخرا إن حضرتك علمته التمثيل وكنت أستاذه.. فأنت لم تكرم التكريم اللائق حتى الآن رغم تاريخك الكبير".

ومن جانبه رد الفنان على متابعيه قائلا: "معلومة غير صحيحة".

ورحل في 11 أغسطس 2015، عن عالمنا النجم الكبير نور الشريف عن عمر يناهز 69 عاما.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021، مع النجوم: طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، وكريم سرور وغيرهم، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

محمد يوسف

محمد يوسف

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