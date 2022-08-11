شكرا لقرائتكم خبر عن بيلعبوا كوتشينه .. أصالة وزوجها على العشاء فى منزل أحلام .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الفنانة الإماراتية أحلام، زميلتيها المطربتين أصالة وأسماء المنور لمنزلها على العشاء، ووثقت النجمات كواليس الجلسة التى طغت عليها الأجواء العائلية والضحكات العفوية.



اصاله واحلام وأسماء لمنور

وفى بعض المقاطع ظهرت أحلام وأصالة مع زوجيهما مبارك الهاجرى وفائق حسن، وهم يستمتعون بلعب "الكوتشينه"، وظهروا يقضون وقتا ممتعا بعد العشاء بين اللعب والضحك والحديث الشيق.

وعلي جانب آخر روجت الفنانة أصالة نصرى، لأغنيتها الجديدة "بالسلامة"، قبل طرحها عن طريق نشر مقطع فيديو قصير من كلمات الأغنية عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت النجمة السورية على الفيديو، "السهرة اليوم أنا وأنتم على الأغنية وهي بدها نسهرلها.. خلصوا اللى وراكم لتستمتعوا أتمنى ذلك ولهذا سعيت".

الأغنية الجديدة للنجمة أصالة، من كلمات عمرو عبد علي، والحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وفواصل موسيقية عمرو الخضري، و ميكس وماستر هاني محروس.

وفي وقت سابق، كشفت النجمة أصالة نصري، عن فيديو يحمل مقاطع من أغاني ألبومها الجديد ترويجا له، وعلقت أصالة علي الفيديو الذي نشرته من خلال حسابها علي موقع الانستجرام بـ "قطعة منّ روحي بين إيديكم فيها صوتي فيها محبتي إلكم وعرفاني بجميلكم الّلي وصّلنا كلنا سوا بهالعالم الحلو ( الموسيقى) لأحلى مطرح بهالحياة .. غنّيت بإستمتاع عشت جوّا الاستوديو مع كلّ أشيائي اللي بحبها عطري وكحلي ومشطي والعسل ومرايتي وغنّيت حافيه وخاويت المكان لتطلع أغنياتي كلّها حُبّ حتّى لو كانت بتوجّع ".