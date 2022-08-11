شكرا لقرائتكم خبر عن لمياء فهمى عبد الحميد بعد نقلها إلى المستشفى: ادعوا لى.. التهاب رئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت المذيعة لمياء فهمى عبد الحميد إلى أحد مستشفيات المهندسيين بعد تعرضها لأزمة مرضية، وقالت " لليوم السابع "، إنها تعانى من إلتهاب رئوى وطلبت من محبيها الدعاء لها حتى تتخطى تلك الأزمة.





لمياء فهمى هي ابنة المخرج الراحل فهمى عبد الحميد وشقيقة المخرج التلفزيوني وائل فهمي عبد الحميد، قدمت مجموعة من البرامج منها "بيت المال" كما تقدم برنامج "الدنيا بخير" هو برنامج ذات طابع دينى واجتماعى، ويعرض على شبكة قنوات تلفزيون الحياة.

وكانت لمياء، قد قالت فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن والدها كانت تربطه علاقة قوية جدا بالشاعر عبد السلام أمين، وكانا يجتمعان فى منزل عبد الحميد دائما للتحضير للفوازير، فكانا يشاهدان فوازير العام الماضى قبل بدء العمل فى الفوازير الجديدة ليحددا الجديد الذى يمكن تقديمه.

وأشارت ابنة مخرج الفوازير إلى الأسباب التي دفعته لتغيير نجوم وأبطال الفوازير، مؤكدة أنه لم يكن هناك خلاف من أى نوع بينه وبين أى من أبطال الفوازير، لكنه كان يحمل أفكارا جديدة، ويختار النجم الذى يناسب هذه الأفكار.

وتابعت: "نيللى قدمت الفوازير لمدة 7 سنوات، وسمير غانم 3 سنوات، وشريهان 3 سنوات، وهناك نجوم قدموا الفوازير عاما واحدا، فمثلا شخصية فطوطة كانت تحتاج رجلا، لذلك فكر فى الاستعانة بالفنان سمير غانم، وارتبطنا بعلاقات قوية مع أبطال الفوازير والعاملين بها حتى الآن، ومنهم نيللى وصابرين وشريهان ومدحت صالح وغيرهم".