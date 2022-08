شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبحت السينما والدراما الكورية رقمًا مهمًا في الصناعة العالمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السينما والدراما الكورية من حجز مكانا كبيرا مؤخرا في الساحة العالمية، حيث استطاعت المنافسة أمام أفلام عالمية لها رونقها ومقامها منذ سنوات عديدة، وذلك مع التحدث بـ اللغة الكورية الأصلية مع وجود الترجمة في بعض الحالات والدبلجة في حالات أخرى.

وبدأت الأعمال الكورية في إثبات نفسها منذ عام 2019، بعد سيطرة الفيلم الكوري Parasite على جوائز عامي 2019، و 2020، حيث فاز العمل بـ 127 جائزة مختلفة منهم جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان في 2019، ومن ثم فاز بـ أربع جوائز من الأوسكار 2020، حيث فاز بجائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم، وأفضل فيلم أجنبى وأفضل سيناريو أصلى.

فوز Parasite بالأوسكار

ويعتقد الكثير من متابعى الحركة السينمائية أن السينما الكورية استطاعت ان تظهر وبقوة منذ هذه اللحظة، ومن هنا بدأ التركيز على الأفلام والدراما والممثلين والمشاركين من خلف الكاميرات من مخرجين ومؤلفيين، بعد ان كانوا مهمشين بشكل كبير من العالم السينمائى العالمى.

ولم يكتفى الفيلم الكوري Parasite من تحقيق الجوائز فقط، إلا أنه حقق 254 مليون دولار بـ دور العرض العالمية التي عرض فيها لـ فترة، ومن ثم عن عرضه على شبكة Hulu من تحقيق أعلى نسب مشاهدة في أول فترة عرض.

ولكن جاء من بعده فيلم The Policeman's Lineage الذى طرح في بداية العام الجارى 2022، ولم يتمكن من تحقيق النجاح الذى حققه فيلم Parasite.

Squid Game

وبالرغم من تمكن السينما من تسليط الضوء على الأعمال الكورية، ألا أن النصيب الأكبر من النجاح كان لـ المسلسلات الكورية التي عرضت على منصة نيتفلكس، حيث استطاعت 3 مسلسلات كورية طرحت خلال العام الماضى 2021، والجارى 2022 الفوز بـ نصيب الأسد من النجاح.

فكان طرح مسلسل Squid Game نقطة تحول كبيرة فى عالم الدراما الكورية منذ بداية الإعلان عن العمل، وذلك يعود لـ قصة المسلسل والترويج له بشكل كبير، مما جعله يتربع على قائمة أكثر المسلسلات غير الناطقة باللغة الأنجليزية مشاهدة لمدة ليست قصيرة.

وبسبب النجاح لكبير الذى حققه Squid Game قررت الجهة المنتجة للعمل تجديده لـ موسم ثانى، لم تعلن عنه اى تفاصيل غير ان الحبكة الدرامية ستكون مختلفة عن ما دار عنه الموسم الأول من العمل، كما فاز المسلسل بـ 3 جوائز SAG من أصل 4 ترشيحات للسلسلة الكورية، كما ترشح لـ عدة جوائز في الـ إيمى و الـ BAFTA ألا ان الحظ لم يحالف العمل.

ولم يقف نجاح المسلسلات الكورية عند Squid Game، ولكن تمكن مسلسل Hellbound من سحب البساط من أسفل مسلسل Squid Game، حيث استطاع تحقيق أرقام القياسية جديدة في نسب المشاهدة، حيث أفادت التقارير أن Hellbound هو المسلسل التلفزيوني رقم واحد الأكثر شهرة على مستوى العالم في 20 نوفمبر من العام الماضى 2021، وكان ذلك بعد يوم واحد فقط من إصدار المسلسل، وبالتالي أدى ذلك إلى إزاحة مسلسل Squid Game، الذى تصدر الرسم البياني لمدة 46 يومًا، إلى المركز الثاني، وفقًا لبيانات شركة التحليلات FlixPatrol.

واحتل مسلسل Hellbound المرتبة الأولى في مناطق مثل كوريا الجنوبية والمكسيك وبلجيكا، وكذلك في المراكز الثلاثة الأولى في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وغيرها، كما كان العرض أيضًا واحدًا من ثلاث أعمال درامية كورية في أفضل 10 عالميًا، جنبًا إلى جنب مع Squid Game، في نوفمبر من العام الماضى 2021.

All Of Us Are Dead

ولم تقف السينما الكورية عند هذا الحد، حيث قام المسلسل الكوري All Of Us Are Dead الذى طرح بداية العام الجارى 2022، في إعادة تسليط الضوء على الدراما الكورية من جديد، حيث تمكن العمل في فترة عرضه من تحقيق نجاح كبير من خلال منصة نيتفلكس، وسيطر على أكثر 10 مسلسلات مشاهدة لـ فترة جيدة، مقارنة بـ المسلسلات التي سبقته.

وبالتالي ساعد النجاح الذى حققه الموسم الأول من مسلسل All Of Us Are Dead من تجديد العمل لـ موسم ثانى، ومن المقرر بدء العمل على الموسم الجديد في خلال الفترة المقبلة لـ يطرح في خلا العام المقبل 2023.

وتعد منصة نيتفلكس من أكثر المنصات التي ركزت بشكل كبير على الدراما الكورية حيث وصت عدد الأعمال التي طرحت ومن المقرر أن تصل خلال العام الجارى إلى حوالى 28 عمل، يتنوع بين الأفلام والمسلسلات.

وقامت المنصة الأمريكية بـ طرح مسلسل Money Heist: Korea - Joint Economic Area، المشابه للمسلسل الإسباني الأصلى La Casa De Papel، ألا أن العمل لم يحقق نجاح ولم يتصدر التريندات، كما فعل المسلسل الأصلى.

La Casa De Papel

ويرجع تصدر الأعمال الكورية على قوائم الجوائز العالمية أو المشاهدات، أو الإيرادات في بعض الحالات إلى التفرد التي تقدمه من خلال تقديم وجهه النظر الخاصة بالبلد، من خلال إظهار معتقداتهم او ألعابهم من خلال أفلام ومسلسلاتهم، بـ جانب الابتعاد عن مشاركة أي من الممثلين العالميين من حول العالم في الأعمال الكورية إلى الان، على عكس مشاركة بعض من الممثلين الكوريين في الأعمال العالمية.

وعلى عكس الأعمال الهندية، تمكنت الأعمال الكورية من تقديم واقع جديد ومختلف بعيد عن "الأفورة"، ولكن ما ميزها عن غيرها من الأعمال غير الناطقة بـ اللغة الأنجليزية في الوطن العربى أو العالمية، هو الفضول أيضا، ساعد في إنتشار الأعمال بسرعة كبيرة لاستكشاف جانب جديد من هذه البلاد.