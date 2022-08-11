شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى تصنف مميزات وعيوب نور الشريف والصفات التى تغيرت بعد زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان نور الشريف عن عالمنا في مثل هذا اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، تاركاً مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة والبارزة في تاريخ السينما المصرية، وعند ذكر اسم نور الشريف تجد العديد من القصص والحكايات التي تروى عنه، إلا أن قصته الأبرز كانت مع زوجته الفنانة بوسى الذى تزوجها بعد قصة حب تعد من الأشهر في الوسط الفني.

بدأت قصة حب نور الشريف وبوسى عندما كان يحضر نور إلى ماسبيرو بشكل دائم، وشاهد فتاة صغيرة تنتظر دورها فى برنامج "جنة الأطفال" بصحبة شقيقتها نورا، وتصادف أن اجتمعا في مسلسل "القاهرة والناس" خلال الستينيات وكانت بوسى فى الخامسة عشر من عمرها، وهنا بدأت شرارة الحب المتبادل رغم صغر سن بوسى.

قرر نور الشريف التقدم لخطبة بوسى إلا أن أسرتها رفضت في البداية بسبب طبيعة مهنة نور والشائعات التى كانت تنطلق حول الفنانين فى ذلك الوقت، كما أن نور كان ممثلا صاعدا لم يحقق النجومية الكاملة بعد، وحاولت الأسرة إتمام زواج بوسى من أحد الأثرياء ولكنها حاولت الانتحار فتراجع أهلها عن قرار زوجها، والموافقة عن زواجها من نور الشريف.

وفى لقاء قديم مع الاعلامى طارق حبيب، روى نور الشريف لحظات حفل زفافه من الفنانة بوسى وذكر أن مشاعره كانت متناقضة وغريبة وقبل أن يقطعا كعكة الزواج مر نور بمشاعر قلق وتوتر غريبة وهو ينقل دبلة الزواج من يد بوسى اليمنى إلى اليسرى وقال إن بوسى أيضا كانت متوترة فهو يرى أن الزواج حالة خاصة واختيار دقيق وياويله اللى كان حظه وحش في الزواج، ولكنى محظوظ باختارى لبوسى.

أما عن لحظة توقيع عقد القران شعرت بأنى أمضى أهم ورقة فى حياتى، ولكن انزعجت في احدى اللحظات وتضايقت، انك تلاقى المأذون يقولك مؤخر الصداق كام دى جملة مزعجة، ودا حق ولازم للحفاظ على حقوق المرأة، بس بلحظة الفشل والطلاق قبل أن تبدأ زواجك، بس الحمد لله ربنا يديم عليا السعادة اللى انا فيها.

أما بوسى فكشفت عيوب نور الشريف قبل الزاوج وبعده وقالت:"نور قبل الزواج كان لا يقدر المسؤولية ودا راجع لأن نور كان نجم في السينما وهو صغير، ونور كان بيكدب أي نعم كدب أبيض بس في الآخر كدب، أما مميزاته فهو صادق جدا جدا وعنده شهامة زيادة عن اللزوم ممكن تضره، طيب بشكل مش معقول ودى أكتر حاجة بحبها فيه وحتى لو كانت طيبته مع ناس مش كفئ لكن انا بسعد بيه في الحكاية دى".

وأشارت بوسى إلى أن مميزاته أيصاَ:"خلانى أحس بقيمة الفن جامد أوى وأنا معاه من كتر ما بحب اهتمامه بشغله، وعجبنى فيه قبل ما نتجوز انه دمه خفبف، ودى أول حاجة جذبتني ليه، فانا كنت صغيرة وقتها وكان بيجرنى للحب بالدم الخفيف، وبعد الزواج ومعاشرتى له شعرت بأن الفن شيء سامى وكبير أوى".

وأكدت بوسى خلال اللقاء أن بعد الزواج استمرت طيبة نور وتحسن على مستوى المسؤولية، فأصبح يعطى نظرة أخرى للشغل ومسؤوليته بالنسبة لأعماله وبالتالي مسؤوليته العامة، لافته:"بطل يكدب بعد الزواج، وفى البيت نور مثل أى زوج مش ممكن تحس بنجوميته، ودا بيمزه جداً إنه جوا البيت وبره مش شايف نجومية قد ما هو عمل بيحبه ويمارسه".