18 أغسطس.. علي الحجار يحيي حفلا بمهرجان القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحيي الفنان الكبير علي الحجار، حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 18 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار.

الحفل يقام بمحكى القلعة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عبدالشافي، في تمام العاشرة مساء.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تنطلق فعالياته يوم 14 أغسطس الجاري، ويشارك فيه كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: مدحت صالح، هشام عباس، دينا الوديدي، نوال الزغبي، مصطفى حجاج، والموسيقار عمر خيرت.

ومن الفرق يشارك: فرقة مسار إجباري، فرقة الحضرة للإنشاد الديني، فرقة مووايل، فريق بلاك تيما.