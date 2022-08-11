السبت.. نادي الاتحاد السكندري يكرم النجم محمد صبحي في مدينة سنبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم نادي الاتحاد السكندري بحضور عدد من أعضائه ومجلس إدارته بالتعاون مع الدكتورة أمل جمال، الفنان والنجم الكبير محمد صبحي بمدينة سنبل يوم السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرا بحضور عدد من وسائل الإعلام

تكريم النجم محمد صبحي يأتي لكونه فنان مهتم بقضايا مجتمعه، ويسعي دائما في كل أعماله لبناء الإنسان، كما أنه أفنى حياته لإسعاد الجمهور، فهو فنان راسخ في الوجدان و الذاكرة، وركن أساسي من أركان ذاكرتنا المسرحية، والذاكرة الجماعية لمحبي فن المسرح، وهو فنان عظيم ويعتبر من أبرز الفنانين الموجودين على خريطة الإبداع المصري والعربي.

يذكر أن الفنان محمد صبحي يجري حاليا اختبارات لاختيار مواهب جديدة لفرقة استديو الممثل، كما سيبدأ قريبا بروفات مسرحيته الجديدة "عيلة إتعملها بلوك " التي من المقرر عرضها مع بداية الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية