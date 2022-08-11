كيف علق أحمد الفيشاوي على البرومو التشويقي لفيلم "الدعوة عامة"؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي الإعلان التشويقي لفيلم "الدعوة عامة"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق أحمد الفيشاوي على البرومو التشويقي: "أنا خوفت، أول إعلان تشويقي لفيلم الدعوة عامة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أخيرا عملت فيلم كوميدي يا فيشو"، وأضاف آخر: "جامد".

فيلم "الدعوة عامة" بطولة النجوم: أحمد الفيشاوي، محمد عبد الرحمن "توتا"، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، ويعتبر هو ثان تعاون له مع المؤلفين أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم "الخطة العايمة".

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبدالرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها.