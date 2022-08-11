حسن أبو الروس يطرح أحدث أغانيه "لما باجي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرح الفنان حسن أبو الروس أحدث أغانيه "لما باجي" وذلك عبر قناة شركة "كرافت ميديا" الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "لما باجي" كلمات وألحان حسن أبو الروس، ومن كلماتها: "لما باجى مبشوفش قصادي، أنا بتنطط لا إرادي، إيه اللى بيحصلى المرة دي، لاء لاء مش للدرجة دى".

شارك حسن أبو الروس في مسلسل "ريفو" وجسد دور "مدحت أباظة" عازف الجيتار الذي ينضم إلى فرقة "ريفو" ويحقق معهم نجاحا كبيرا، ثم بعد حادث يتعرض له نجم الفريق يبتعد عن الموسيقى ويعمل كمدرس وينسى كل شيء يتعلق بالماضي.

مسلسل "ريفو" مكون من 10 حلقات بطولة أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، المسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.