شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائياً فى جدة 26 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى حفلاً غنائياً في جدة بالمملكة العربية السعودة ضمن مجموعة حفلات فورها التي تقام حالياً، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 أغسطس، ومن المقرر أن يغنى تامر حسنى أشهر أغانيه القديمة وكذلك أغاني ألبومه الجديد "عشأنجى" وأغانى فيلمه الجديد "بحبك" المعروض حالياً.

وأحيا تامر حسني، حفلا غنائيا، يوم الجمعة الماضى ضمن فعاليات الدورة الـ 36 من مهرجان جرش بالأردن وسط حضور جماهيري كبير، وبدأ تامر الحفل بأغنية من فيلمه "بحبك" وهي "هدلعني" التي ثم قدم "حلو المكان"، ألحقها بـ: "قوّلني كلام"، "كل مرّة"، "عيش بشوقك"، "حلم سنين"، "ارجعلي"، "كفاياك اعذار"، "بحبك"، "عينيا بتحبك"، وذلك بمرافقة فرقته المكوّنة من 13 عازفاً.

وقدم تامر أيضا، "بنت الإيه"، "أكتر حاجه"، "انا ولا عارف"، "تليفوني رن"، "قرّب حبيبي"، "يانا يا مفيش"، ريمكس "هاوس"، "ليه طلّه"، "حبيتها يا ناس"، "خدنا مناعه"، ومن جديده أيضاً غنّى "سوّحنا" كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم من ألبوم "عَشأَنجي" التي غنّاها هي أيضاً، وغنّى "بعد مؤقت" و"انت اختيار" من فيلم "بحبك"، كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي، ليختم بـ"هدلعني" مرة أخرى.

نفى تامر حسنى الشائعات التي خرجت بعد الحفل حول تعرضه لحادث موضحاً أن من تعرض لحادث هو شخص من فريق عمله وأنه بخير حاليا، وكتب تامر علي حسابه بفيس بوك، "يا جماعة في خبر بينتشر أني عملت حادث الحقيقة أنه مش أنا، هو حد من فريق عملي والحمدلله هو بخير .. الحمدلله النهارده عملت انجح حفلات حياتي وسط الجمهور الأردني الحبيب على مسرح جرش العظيم.. كل الشكر لكل الأردن وكل الشكر لكل اللي سأل عليا واهتم.. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا".