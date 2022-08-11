شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى السابعة لوفاة نور الشريف .. مسيرة فنية حافلة امتدت 40 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس 11 أغسطس، ذكرى وفاة الفنان الكبير نور الشريف السابعة، الذي رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 2015 بعد صراع مع سرطان الرئة عن عمر 69 عاماً، حيث شهدت أيامه الأخيرة تدهور كبير في حالته الصحية داخل احدى مستشفيات المهندسين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، تاركاً مسيرة فنية امتدت 40 عاماً، وحفلت بالعديد من الأعمال الهامة والمؤثرة في السينما والدراما المصرية.

ولد نور الشريف فى حى الخليفة بالقاهرة عام 1946، واسمه الحقيقى محمد جابر محمد عبد الله، وبدأ التمثيل فى المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل فيها، وكان لاعبا فى فريق أشبال كرة القدم التابع لنادى الزمالك، ولولا حبه للتمثيل لاتجه إلى كرة القدم، وبعد ذلك التحق بكلية التجارة، إلا أن اهتمامه بالفن كان سببا وراء تركها وانضمامه للمعهد العالى للفنون المسرحية حيث كان ترتيبه الأول.

فى عام 1976 حاز على دبلوم الفنون المسرحيَّة من المعهد العالى بتقدير ممتاز، وتعرف خلال دراسته فى المعهد على الفنان سعد أردش الذى كان له فضل على نور فى دخوله للفن، حيث رشّحه للعمل معه فى دورٍ صغير فى مسرحية "الشوارع الخلفيَّة"، كما اختاره المخرج كمال عيد من أجل التمثيل فى مسرحية "روميو وجولييت" والتى تعرَّف خلال تأدية بروفاتها على عادل إمام والذي بدوره قام بتقديمه للمخرج حسن إمام ليشارك معه في فيلم "قصر الشوق".

من أبرز أعماله السينمائية: "المصير"، "كتيبة الإعدام"، "الكرنك"، "عمارة يعقوبيان"، "سواق الأتوبيس"، "ليلة ساخنة"، "دائرة الانتقام"، "ناجي العلي"، "الحفيد"، "أولى ثانوي"، "حبيبي دائمًا"، "حدوتة مصرية"، "السكرية"، "قصر الشوق"، "العار"، "زمن حاتم زهران"، "أهل القمة"، "دم الغزال"، "دماء على الاسفلت"، "غريب في بيتي"، "مدرسة المشاغبين"، "ليلة البيبي دول"، "مسجون ترانزيت".

كما قدم عدد من الأعمال التلفزيونية منها: "رجل الأقدار"، "عمرو بن العاص"، "الحرافيش"، "هارون الرشيد"، "عمر بن عبد العزيز"، "لن أعيش في جلباب أبى"، "الرجل الآخر"، "عائلة الحاج متولى"، "العطار والسبع بنات"، "حضرة المتهم أبى"، "الدالى"، "متخافوش"، "الرحايا"، بالإضافة إلى عدد من الأدوار المسرحية.