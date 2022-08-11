إطلالة صيفية للفنانة هند صبري وفنان يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت هند صبري على إطلالتها: "الغياب يقلل من المحبة الصغيرة ويزيد من العظماء"، وأضاف الفنان عباس أبو الحسن تعليقا برمز "قلوب حمراء".

يذكر أن الفنانة هند صبري جسدت في فيلم "كيرة والجن" شخصية المناضلة "دولت فهمي".

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.