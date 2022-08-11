فن ومشاهير

إطلالة صيفية للفنانة هند صبري وفنان يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت هند صبري على إطلالتها: "الغياب يقلل من المحبة الصغيرة ويزيد من العظماء"، وأضاف الفنان عباس أبو الحسن تعليقا برمز "قلوب حمراء".

يذكر أن الفنانة هند صبري جسدت في فيلم "كيرة والجن" شخصية المناضلة "دولت فهمي".

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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