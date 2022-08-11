شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم السيرة الذاتية Elvis وصلت كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم السيرة الذاتية Elvis إلى 251 مليونًا و 913 ألف دولار بدور العرض حول العالم منذ طرحه يوم 24 يونيو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 137مليونا و13ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و114 مليونًا و900 دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم Elvis إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب بملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7مؤخرًا.

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة ونجوميته غير المسبوقة