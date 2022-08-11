منة القيعي تكشف كواليس أغنية "الغزالة رايقة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الشاعرة الغنائية منة القيعي كواليس أغنية "الغزالة رايقة" وذلك أثناء استضافتها رفقة والدها عدلي القيعي في إحدى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر فضائية "سي بي سي".

وقالت منة القيعي: " الغزالة رايقة، أنجح أغنية عملتها، وإحنا شغالين أنا وإيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى، كلنا حتى مع بيتر ميمي، كنا حاسين إننا عاملين حاجة دمها خفيف، وقولنا بنقول الأغنية دي على فكرة هتعمل حاجة".

وتابعت بخصوص اسم الأغنية "الغزالة رايقة" حيث قالت: "كنا رايحين تصوير أنا وإيهاب عبد الواحد الملحن، وإحنا في السكة كنا مشغلين وردة، بنحب نسمع مواضيع قديمة، ونشوف إيه المواضيع اللي ناس بقالها فترة متكلمتش عنها، فأنا مبسوطة عماله أطلع مواضيع، فأنا بقوله الغزالة رايقة، يعني بوصف الحالة اللي أنا فيها، بعدين قولتله الغزالة رايقة، قالي آه هي دي، قولتله أيوه هي دي، فحوشتها، دايما لما حد يقول كلمة أو تجيلي كلمة فبحوشها، فحوشتها، لحد بقى شهرين، لقيت بيتر ميمي كلمني، قالي أنا عندي فيلم بطولة كريم ومنة، وعايزين نعمل أغنية لذيذة، فأول ما سمعت اللحن افتكرت الكلمة، الغزالة رايقة، قولت ده وقتها".

أغنية "الغزالة رايقة" غناها محمد أسامة في فيلم "من أجل زيكو"، من بطولة منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمود حافظ وغيرهم ومن إخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فتاة تسكن في إحدى المناطق الشعبية وتتوالى المفارقات الكوميدية بين بطلي العمل.