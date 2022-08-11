بسبب ملابسها.. الجمهور يهاجم وفاء عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هاجم عدد من الجمهور، الفنانة وفاء عامر بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ليه كده يا أستاذة"، و"إزاي تعملي كده"، "إيه اللبس ده"، و"عيب اللبس ده"، "ليه يا أستاذة وفاء تظهري باللبس ده" وغيرها من التعليقات.

من ناحية أخرى شاركت وفاء عامر في دراما رمضان الماضي بمسلسل "بيت الشدة" وشاركها البطولة: أحمد وفيق، محسن منصور، إيهاب فهمي، ومن إخراج وسام المدني.

كما شاركت في بطولة مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، نور النبوي، إسلام إبراهيم، أنوشكا.

أيضا شاركت في بطولة مسلسل "جزيرة غمام" بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، مي عز الدين، عبدالعزيز مخيون.